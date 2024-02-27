ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد.. سبب موافقة بايرن ميونخ على رحيل الكندي

بات اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني، على أعتاب الرحيل إلى عملاق الدوري الإسباني.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن ديفيز سينضم إلى صفوف ريال مدريد بعدما تم الإتفاق بين النادي الإسباني وبايرن ميونخ.

ويملك ديفيز عقدا مع بايرن ميونخ يمتد حتى صيف عام 2025، قبل أن يوافق النادي البافاري على بيعه إلى ريال مدريد.

وسيدفع ريال مدريد مبلغ 40 مليون يورو لنادي بايرن ميونخ من أجل شراء ديفيز .

يأتي قرار بايرن ميونخ بسبب رغبته في تفادي سيناريو رحيله بشكل مجاني في نهاية الموسم المقبل، بعدما رحل لاعبه يفيد ألابا بشكل مجاني بعد نهاية عقده إلى صفوف ريال مدريد، ولا يريد النادي البافاري تجدد الأمر معه.

ولا يشارك ديفيز بسبب الإصابة التي تعرض لها في بداية شهر فبراير التي جاءت في الركبة اليسرى لكنه عاود إلى المران يوم الأحد الماضي.