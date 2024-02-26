عرض خرافي من بايرن ميونخ لتغيير وجهة تشافي ألونسو

أكدت تقارير صحفية أنجليزية ان نادي بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض خرافي إلى الأسباني تشافي الونسو المدير الفني لفريق بايرليفركوزن الألماني ليكون المدير الفني الجديد للفريق البافاري اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

وكان تشافي الونسو الذي يقود باير ليفركوزن في صدارة الدوري الألماني بتحقيق ١٩ فوزا و أربعة تعادلات في ٢٣ مباراة ودون هزيمة واحدة قد جذب أنظار عدد من الاندية الأوربية منها ليفربول الأنجليزي الذي يسعى للتعاقد معه ليحل محل المدير الفني الألماني يورجن كلوب الا ان بايرن ميونخ دخل على خط المفاوضات مع المدير الفني الأسباني بعد اقالة توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ .

وقالت صحيفة الميرور الانجليزية ان بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض مالي ضخم إلى تشافي الونسو لهزيمة ليفربول في سباق التعاقد مع المدير الفني حيث أكدت ان إدارة النادي البافاري ستقدم عرضا لتشافي الونسو بعشرين مليون جنية استرليني في الموسم ليكون المدير الفني الأعلى أجرا في تاريخ البوندزليجا ويتساوى مع بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشيستر سيتي في الراتب الأعلي على مستوى المدربين عالميا .

وعلى الرغم من ان كافة التقارير تؤكد ان تشافي الونسو لا يضع المقابل المادي كعامل اول في حسم موقفه في اختيار الفريق الذي سيدربه في الموسم المقبل الا ان المقابل المادي الكبير سيمثل بلا شك ضغطا كبيرا على إدارة ليفربول خلال المفاوضات مع تشافي الونسو الذي تراه هو الأنسب لخلافة يورجن كلوب الذي يتقاضى راتبا ١٥ مليون جنية استرليني في الموسم حاليا .

يذكر ان الراتب المعروض من جانب إدارة بايرن ميونخ يمثل أربعة أضعاف راتب تشافي الونسو حاليا مع بايرليفركوزن حيث يتقاضى ٥ مليون جنية استرليني في الموسم .