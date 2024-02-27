الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بمكونات بسيطة.. تعرفي على طريقة تحضير الأرز المعمر الحلو

الأرز المعمر الحلو
الأرز المعمر الحلو

تسعى ربات البيوت يوميًا خلال أيام شهر رمضان المبارك إلى ابتكار وصفات مختلفة لطبق الحلو الذي ينتظره أفراد الأسرة بعد وجبة الإفطار، لذا نقدم لكي طريقة تحضير الأرز المعمر الحلو، لتحضيره على سفرة رمضان.

الأرز المعمر الحلو

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو

المقادير 

2 كوب أرز

 

2 كوب لبن

 

2 كوب كريمة

 

ربع كوب عسل أبيض

 

قرفة ناعمة

 

قشطة بلدى

 

سكر

 

جوزهند مبشور

 

مكسرات مشكلة 

 

 

طريقة التحضير 

- يخلط على النار اللبن والسكر والكريمة والقشطة والقرفة والعسل مع الأرز فى إناء على النار.

 

- يضاف جوز الهند والمكسرات والمزيد من السكر.

 

- يوضع الخليط فى طاجن فى الفرن حتى النضج ويحمر الوجه.

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