محافظة الجيزة: قطع المياه 6 ساعات بشارع الشهيد أحمد حمدي بكفرطهرمس غدًا

تعلن محافظة الجيزة بأنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الخط قطر 150 مم الذى تم تنفيذه بشارع الشهيد أحمد حمدى لخدمة مجمع المدارس الجارى تنفيذه والمناطق السكنية المحيطة.



الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 29/2/2024 لربط الخط الجديد مع الخط القائم.



وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى المنطقة المحصورة من المساكن حتى الشهيد أحمد حمدى بداية من شارع العشرين حتى كفرطهرمس.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف المحافظ رئيس حى بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات .

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.