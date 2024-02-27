الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"تطوير قانون الأحوال الشخصية " في دورة تدريبية لطالبات حقوق قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة اليوم الثلاثاء دورة التدريبية لعدد ٢٧ من طلبة وطالبات كلية الحقوق بمحافظة قنا.

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"قضايا المرأة" تناقش قانوناً موحداً لمناهضة العنف

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استمرار فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالبحر الأحمر: تمكين المرأة لقيادة التغيير

يهدف التدريب الذي يستمر لمدة ٣ أيام متتالية  الي رفع وعي طلاب كلية الحقوق،: بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب.

 

تجدر الإشارة إلي أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين و الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي 

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