"تطوير قانون الأحوال الشخصية " في دورة تدريبية لطالبات حقوق قنا

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة اليوم الثلاثاء دورة التدريبية لعدد ٢٧ من طلبة وطالبات كلية الحقوق بمحافظة قنا.

يهدف التدريب الذي يستمر لمدة ٣ أيام متتالية الي رفع وعي طلاب كلية الحقوق،: بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب.

تجدر الإشارة إلي أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين و الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي