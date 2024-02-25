استمرار فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالبحر الأحمر: تمكين المرأة لقيادة التغيير

بمبادرة تشجيعية وبهدف تمكين المرأة في المحافظات المصرية ، تعلن محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة ، عن استمرار فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمحافظة البحر الأحمر . يهدف البرنامج إلى تطوير الكفاءات القيادية لدى النساء في مختلف المحافظات المصرية، وتمكينهن من المشاركة الفعالة في تنمية مجتمعاتهن.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية.و تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها للمساهمة بشكل فعّال في عملية صنع القرار.

وفي هذا السياق، يؤكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على أهمية دورة "المرأة تقود" في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها القيادية. يشير إلى أن الدورة توفر بيئة تعليمية محفزة تمكّن المشاركات من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مجال القيادة والتنمية المجتمعية.

ويعبر محافظ البحر الأحمر عن شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب على دورها الرائد في تنظيم هذا البرنامج وتوفير الفرصة للمرأة لتطوير قدراتها القيادية. كما يشكر كل المشاركات في الدورة على جهودهن وتفانيهن في اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهن.

تؤكد هذه المبادرة على أهمية تمكين المرأة ودورها الحيوي في بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتنا، وتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في مصر.