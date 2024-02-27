رئيس الرعاية الصحية يمثل إقليم شمال وشرق المتوسط باجتماع مجلس المحافظين

عبر تقنية الفيديو كونفرانس..

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالاجتماع الأول لمجلس محافظين الإتحاد الدولي للمستشفيات IHF لعام 2024، كممثل عن إقليم شمال وشرق المتوسط وإفريقيا.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على تطلع مصر لاستضافة المنتدى العالمي للمستشفيات في دورته الـ49 بمدينة شرم الشيخ عام 2026، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مستشفيات العالم، وهو ما يعظم تبادل الخبرات وتحسين الخدمات الإكلينيكية وفقاً لأحدث الممارسات العالمية.

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تنظيم مصر للمنتدى العالمي للمستشفيات سيكون خطوة كبيرة لاستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا : سيكون المنتدى فرصة مثالية لإطلاع العالم على إنجازات الدولة في الرعاية الصحية وعرض الفرص الاستثمارية في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية بمصر

واستعرض الدكتور أحمد السبكي خلال الاجتماع التقرير السنوي الخاص بالاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2023، مقترحًا إضافة حزمة خدمات جديدة إلى أعضاء الاتحاد لإتاحة الفرص لكل الدول للاستفادة منها وفتحح آفاق جديدة.

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية انضمام الهيئة للجنة الدولية للصحة الرقمية في الاتحاد الدولي للمستشفيات IHF، وهو ما يعد انعكاسًا لنجاح هيئة الرعاية الصحية في استخدام الحلول التكنولوجية وتطويعها لخدمة المجال الصحي في مصر ونجاح التجربة المصرية الرائدة في ميكنة التأمين الصحي الشامل، والطفرة غير المسبوقة المحققة في تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة.

فيما ثمَّن الدكتور رولاند لافتير، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، مشاركة مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بمجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات IHF ، مؤكدًا أن لمصر تجربة رائدة في التطور والإصلاح الصحي والتميز الإكلينيكى، لافتًا أن أحد ادوار الأتحاد هو نقل التجارب الناجحة للجميع.

هذا، وحضر الاجتماع الدكتور مازن علاء الدين، المشرف علي التعاون مع منظمات التنمية الدولية.

