أمير التلوانى : يتفقد منشآت هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية

بُناءً على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة ، قام الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بجولة تفقدية لعدد من منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، شملت«مجمع الإسماعيلية الطبى» «مركز طب الأسرة الشيخ زايد »

بالإضافة إلى تفقد تجهيزات و تطوير «مستشفى القنطرة غرب المركزى »، «مركز طب الأسرة بدر»، استعدادا لإنضمامهم للمنظومة

تأتي الجولة في إطار متابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على ماتقدمه المنشآت من خدمات طبية وعلاجية ورعاية صحية بأعلى معايير الجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن استطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم

وخلال الجولة التفقدية تم المرور على الأقسام المختلفة بالمنشآت، فيما تم إستطلاع آراء المرضى المترددين على أقسام الطوارئ ، والعيادات الخارجية، والتسجيل الطبي ومراجعة سياسات العمل بالأقسام المختلفة .

فيما اختتمت الجولة التفقدية بمراجعة أعمال التطوير الخاصة بمستشفى القنطرة غرب المركزى ، ومركز طب الأسرة بدر تمهيدا لانضمامهم للمنظومة

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة ، لتقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.