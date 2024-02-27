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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك مصدوم بسبب أوباما

يوسف أوباما لاعب
يوسف أوباما لاعب الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك قد فوجئ بأن لاعب الفريق يوسف أوباما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز أبلغ إدارة النادي بضرورة تجديد تعاقد اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه سيعتمد كثيرا عليه في بناء أفكاره الخطيية.

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وأتم شبانة بأن المدير الفني طلب من الإدارة البيضاء ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا حتى لا يتم فتح المجال لدخول أندية أخرى في مفاوضات مع اللاعب.

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