مدرب الزمالك مصدوم بسبب أوباما

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك قد فوجئ بأن لاعب الفريق يوسف أوباما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز أبلغ إدارة النادي بضرورة تجديد تعاقد اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه سيعتمد كثيرا عليه في بناء أفكاره الخطيية.

جوميز يطالب بتجديد عقد أوباما

وأتم شبانة بأن المدير الفني طلب من الإدارة البيضاء ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا حتى لا يتم فتح المجال لدخول أندية أخرى في مفاوضات مع اللاعب.