تتويجاً لجهود الدولة.. صفقة رأس الحكمة جاءت فى التوقيت المناسب لتصب فى صالح الاقتصاد المصرى

نقلة كبيرة للاستثمار السياحى والعقارى.. وجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرى

المستثمرون: تحقق مستهدف الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنوياً

جاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن اتفاق مصرى اماراتى لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى لتكون أكبر صفقة استثمارية فى تاريخ مصر، لتصبح مدينة عالمية تجتذب الاستثمار الاجنبى، لتكون أكبر منطقة جذب سياحى لجميع أنحاء العالم، وتعد نقلة كبيرة للقطاع السياحى المصرى وقطاع الاستثمار العقارى.

وأكد خبراء السياحة أن الصفقة جاءت فى التوقيت المناسب، لتصب فى صالح الاقتصاد المصرى للخروج من الأزمة الاقتصادية وتوفير العملة الدولارية للبلاد، وأن هذا المشروع العملاق سينقل مصر نقلة سياحية كبيرة امام السياحة العالمية ومستقبل الاستثمار السياحى المصرى، لما تتمتع به منطقة رأس الحكمة من مقومات حباها بها الله بطبيعة خاصة واستقرار الجو طوال العام، إلى جانب شواطئها الخلابة، حيث تعد أجمل بقاع الارض.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

ويرى رجال الأعمال من المستثمرين السياحيين أن مدينة رأس الحكمة الجديدة تعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالى كمستقبل للاستثمار السياحى فى مصر، نظرًا لما تتمتع به من مقومات تسهم فى زيادة معدلات النمو السياحى لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح، هذا إلى جانب ما أعلنه رئيس الوزراء أن المنطقة سوف تجذب نحو ٨ ملايين سائح سنوياً لتكون مقصدًا سياحيًا عالميًا على غرار العلمين الجديدة نظراً لقربها من مطار العلمين الجديد لتجذب ملايين السياح من مختلف دول العالم وتضع المقصد السياحى المصرى فى مكانته الرائدة عالمياً.