الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

على هامش مران الزمالك

نداي وزياد كمال يواصلان التدريبات التأهيلية

نداي
نداي

واصل السنغالي إبراهيما نداي وزياد كمال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي،  استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.  
ويعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة في حين يعاني زياد كمال من إصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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