سيدات طائرة المقاولون تهزمن هليوبوليس في الدوري

فاز فريق الدرجة الأولى أنسات بنادى المقاولون العرب، على فريق نادي هليوبوليس بنتيجة ٣ / ٢ بملعبه وذلك في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز القسم الأول.

الجهاز الفني لفريق سيدات طائرة المقاولون:



المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق كابتن/ محمد شوقي.

مدرب مساعد / كابتن محمد عادل.

محلل تقني كابتن/ مصطفي محمد.

مدرب أحمال كابتن/ محمد صبري.

أخصائية علاج طبيعى د/ ندي محمد.

المقاولون العرب يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة

في سياق آخر، نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2003 في الفوز على فريق الزمالك بثلاثية نظيفة أحرزها محمد عبد الناصر وأحمد ناجي وعبدالله الشحات في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

وحرص الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين على حضور المباراة ويرافقه الكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين وهنأ الفريق على أدائه المتميز وتحقيق الفوز وتمنى لهم دوام التوفيق في المباريات القادمة.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفى (زيزو) والكابتن سعد عبد الباقي مدرب و الكابتن تونسي سيد مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال والكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.