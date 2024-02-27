وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات تشديد الرقابة على الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الدقهلية في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 85 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 7 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن أجا والمنزلة ومنية النصر ودكرنس وطلخا وميت غمر ونبروه بنطاق المحافظة.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.