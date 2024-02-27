حلم يتحول لحقيقة.. طرح أول سيارة طائرة في العالم والسعر مفاجأة (فيديو)

شاركت سيارة ألف الطائرة في معرض المؤتمر العالمي للجوال للتكنولوجيا في برشلونة.

والسيارة التي تبدو كأنها من أفلام الخيال العلمي هي نموذج أولي لسيارة طائرة طورتها شركة كاليفورنيا تحمل الاسم نفسه، وهي تسير على نفس الطرق التي تسير عليها السيارات الموجودة حاليا، ولكنها تستطيع الإقلاع والهبوط عموديا والتحليق في الهواء.

وقد طورت الشركة نموذجين أوليين بمقعدين، وتهدف الشركة إلى تحقيق مدى يصل إلى 320 كيلومترا على الأرض والمقدار نفسه في الجو، يقول كونستانتين كيسلي، رئيس القسم التقني في الشركة: "تحتوي المركبة على ثمانية محركات وتعمل بالكهرباء، فنحن نستخدم بطاريات LiPo [بطاريات ليثيوم بوليمر]".

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة السيارة حوالي 300,000 دولار عندما تصل إلى السوق، ومع ذلك، تأمل الشركة في خفض التكلفة في المستقبل عندما يصبح الإنتاج الضخم ممكنا.

وتعتقد الشركة المصنعة أن السيارات الطائرة يمكن أن تكون الحل لمشكلة الازدحام المروري، ويوضح كيسلي قائلا: “نحن نعمل على حل مشكلة الازدحام المروري، لأنها مشكلة كبيرة للمدن والبشرية، ونريد الاستفادة من المجال الجوي".

وتأمل شركة Aleph أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2025، حيث سيتم تكييف لوائح الحركة الجوية وسيصبح الطيران ممكنا، تعمل العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم على السيارات الطائرة.