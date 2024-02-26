لأول مرة.. أستون مارتن تطرح 3 سيارات فائقة السرعة

طرحت أستون مارتن، الشركة البريطانية المصنعة للسيارات الفاخرة، ثلاث سيارات جديدة دفعةً واحدةً في خطوة غير مسبوقة لها، تعكس تاريخ العلامة العريق في عالم السباقات والتزامها بتوظيف أفضل تقنيات رياضة السيارات في سياراتها عالية الأداء المخصصة للطرقات.

الطرازات الجديدة

وتم الكشف عن سيارة فورمولا 1 تشالنجر إيه إم آر 24 في مقر العلامة، وتحديداً في سيلفرستون، إضافة لطراز فانتاج، أيقونة أستون مارتن الرياضية والأسرع من نوعها والأكثر انسجاماً وتكاملاً مع متطلبات السائق. ويعود تاريخ فانتاج إلى عام 1950 الذي شهد أول سباق لسيارات الفورمولا 1 على حلبة سيلفرستون، لتتشارك هذه السيارة التاريخ الحافل للحلبة الشهيرة التي تحتضن الآن منشأة أستون مارتن التكنولوجية الحديثة.

وتتميز فانتاج بتصميم يلبي تطلعات السائقين المحترفين، فضلاً عن أدائها العالي وتقنيتها المتطورة، ما يوفر تجربة قيادة مليئة بالثقة والحماس. كما تحاكي التنافسية العالية التي تنفرد بها سيارة تشالنجر الجديدة في خوض منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 لعام 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وتجسّد كلتا السيارتين طموح أستون مارتن في تعزيز مكانتها الرائدة في مجال التقنيات عالية الأداء، حيث يسعى فريق أستون مارتن أرامكو لسباقات فورمولا 1 إلى مواصلة مسيرة النجاح غير المسبوقة التي حققها في عام 2023 مع نجاح السائقين المميزين فرناندو ألونسو ولانس سترول في الوصول إلى منصات التتويج تسع مرات وحصاد 280 نقطة.

كما أطلقت العلامة سيارة فانتاج جي تي 3، والتي تم تصميمها وفق أرفع المعايير لتحافظ على مكانة العلامة في قمة عالم السيارات، كما ستشارك في أبرز سباقات التحمل العالمية، بما في ذلك دورة عام 2024 من سباق لومان 24 ساعة.

وتم تزويد سيارة فانتاج جي تي 3 بالمزايا الفائقة لنموذج الإنتاج الجديد، حيث تم تطويرها لتكون سيارة سباق مذهلة ستكتب فصلاً جديداً في تاريخ أستون مارتن في عالم السباقات، لا سيما بعد المسيرة الناجحة لسيارة فانتاج جي تي إي التي حققت خلالها 52 انتصاراً ضمن فئتها و11 لقباً عالمياً بين عامي 2012 و2023.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لورانس سترول، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أستون مارتن: "تضفي السيارات الثلاثة على جوهر العلامة طابعاً مميزاً. ويأتي طرح سيارتي فانتاج وفانتاج جي تي 3 بالتزامن مع إطلاق تشالنجر إيه إم آر 24 في سيلفرستون ليؤكّد طموحنا بلعب دور رائد في عالم سباقات الفورمولا 1 وتطوير أفخم السيارات الرياضية عالية الأداء في العالم.

وأضاف "كما يشير إطلاق هذه السيارات عالية الأداء إلى التنسيق المميز في برامجنا لتصميم السيارات المخصصة للطرق وسيارات السباق، والذي يتحقق بفضل استفادة أستون مارتن لاجوندا من المواهب والخبرات الهندسية والمعارف المستمدة من سباقات الفورمولا 1 والتي تتمتع بها شركة أستون مارتن بيرفورمانس تيكنولوجيز.

وأوضح "شهدنا خلال السنوات الأخيرة النتائج المميزة التي حققتها علامتنا التجارية بفضل مشاركتها في رياضة الفورمولا 1، حيث عززت جهود العلامة في استقطاب عملاء جدد وكانت الحافز لإعادة تقييم منتجاتها. كما يتمتع فريق العلامة في سباقات الفورمولا 1 بمستوى رفيع من التنافسية، ما يعزز تعاونه مع فريق تقنيات رياضة السيارات عالية الأداء من خلال استراتيجية تصنيع الجيل التالي من السيارات الرياضية وتلك المخصصة لسباقات التحمل".

ويستهل فريق أستون مارتن أرامكو لسباقات فورمولا 1موسم 2024 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات™️ من خلال المشاركة في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 يوم 2 مارس 2024.

جدير بالذكر أن مجموعة عز العرب للسيارات، هي الوكيل الحصري المعتمد لأستون مارتن في مصر.