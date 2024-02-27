الجنيدي: منطقة الشرقية تضم مجموعة متميزة من الأشجار يعود تاريخها لمائة عام

تفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، قسم البساتين بديوان عام المنطقة الأزهرية، للوقوف على إنتاج المشاتل ونباتات الزينة.



وأكد رئيس المنطقة، أهمية استخدام تقنيات إكثار النباتات البستانية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الأشجار البستانية، وتربية وانتنساخ السلالات النادرة.

وأوضح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أن قسم البساتين يحتوي على نباتات الزينة في أشكال وأحجام مختلفة، منها الأنواع الأشجار الكبيرة التي تعطي مظهرًا جماليًا وهادئًا للمكان، ومن بينها الزيتون والليمون، بجانب بعض الأنواع من الشجيرات الصغيرة، ومن بينها الورد والزيزفون واللوز البري والبومة والمريمية.

وذكر أن المنطقة الأزهرية بالشرقية، تضم مجموعة متميزة من الأشجار يعود تاريخها إلي نشأة المعهد منذ عام ١٩٢٤م.

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية قد قرر في وقت سابق إطلاق مبادرة لزرع الأشجار المثمرة بالمعاهد الأزهرية كافة في الإدارات التعليمية.