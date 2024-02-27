جينيفر لوبيز تمزج بين نعومة الجلد وفخامة الفرو

تملك النجمة الأمريكية جينيفر لين لوبيز ذوقًا خاصًا يتناسب مع صاحبات الذوق الرفيع، لتستطيع التنوع بين إطلالاتها الناعمة والجرئية والصارخة؛ لتؤكد أنها تملك من الأنوثة ما يجعلها تتصدر الاهتمام والانتباه.

وبدت جينفر بإطلالة عصرية جذابة تناسب المرأة العاملة في النهار، حيث ارتدت بلوزة جلد وعليه ميني جيب بنفس نوعية القماش وعليه بالطو فرو باللون البينى الغامق فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتزينت ببعض المجوهرات العصرية المتناغمة مع إطلالتها واختارت حقيبة جلد الثعبان لتكمل جمال إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها ولون البينك في الشفاه.

جينيفر لين لوبيز

جينيفر لين لوبيز من مواليد 24 يوليو 1969) وتلقب أحيانا فقط بـ جاي.لو؛ هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة.

وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.وكما تعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فوفقا لمجلة «بيبول إن إسبانيول» فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014. باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

حياة أسرية

ولدت جنيفر لوبيز في 24 تموز، 1969 في ضاحية كاسل هيل في برونكس في نيويورك. والداها هما غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر. ولد أبواها في بورتوريكو. لدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية. أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.