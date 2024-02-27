وزارة العمل تشارك باليوم المفتوح بديوان محافظة الأقصر لخدمة المواطنين

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى حضور اليوم المفتوح من كل أسبوع بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك لبحث طلبات المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مديرية العمل وأجهزتها، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويأتي ذلك فى ضوء جهود المديرية فى التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فيما يخص مهام المديرية وأجهزتها المنوطة بها المرتبطة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين، وتقديم برامج تدريبية مجانية على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، وأعمال التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الخدمات.

وقال الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، إن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات وأجهزتها فى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها توفير فرص عمل لائقة للشباب ، وأيضًا فرص تدريبية مناسبة لاحتياجات سوق العمل وكذلك خلق بيئة عمل آمنة وتحقيق العلاقة المستقرة بين العمال وأصحاب العمل ومتابعة التشريعات وغيرها من الخدمات.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال اللقاء استعراض جهود المديرية وأجهزتها فيما يخص بحث شكاوى وطلبات المواطنين، كما وجه الإدارات المختلفة بالمديرية بسرعة الرد على طلبات المواطنين وحسن التعامل مع الجمهور طالب الخدمة، مؤكدًا استمرار المديرية فى القيام بالمهام المنوطة بها لخدمة المجتمع والشباب فى إطار الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.