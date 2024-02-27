المنيا الأولى فى تمويل مشروعات صندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، تصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية للسنة الثامنة على التوالي فى عدد المشروعات التى مولها صندوق التنمية المحلية ، وذلك بتنفيذ ١٧٣ مشروعاً بإستثمارات قدرها حوالي ٣ ملايين جنيه، منذ بدء العام المالى الحالي في يوليو ٢٠٢٣ ، وحتى شهر فبراير الحالى

. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل النهوض بالصناعة الوطنية ، وسد احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص العمل للمرأة والشباب ، على مستوى القرى في جميع محافظات الجمهورية ، بما يحقق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأكد المحافظ ، أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات تدعيم التنمية الإقتصادية في الريف المصري ، و تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ورفع مستوى المعيشة لأبناء القرى ، من خلال التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي ، لافتاً ، إلى أن المشروعات التى يمولها الصندوق ، تتنوع ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية ، والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة ، وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشاد المحافظ ، بجهود صندوق التنمية المحلية في دعم كافة الأنشطة ، والتي تستهدف توفير فرص عمل للشباب والسيدات المعيلات بالريف المصرى ، مشيراً ، إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات ، لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ، فضلاً عن التنسيق مع منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة لمساعدة الحاصلين على قروض من الصندوق فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم .

وأضاف المحافظ، أن الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ، يتطلب استيفاء كافة الشروط ، والتي تتضمن أن يكون طالب القرض والضامن ، من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين إليها ، وفقا لبطاقة الرقم القومى ، مع سريان بطاقة الرقم القومى لطالب القرض والضامن ، و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، ألا يقل سن المتقدم لطالب القرض عن 21 عاما ، وألا يزيد عن 55 عاما ، و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع .