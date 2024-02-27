جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل مواطن رميا بالرصاص بالجيزة.

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل مواطن بطلق ناري

وقررت النيابة العامة بالجيزة، فى وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكان قد تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إخطار من أحد المستشفيات باستقبال جثة عاطل، و4 مصابين مقيمين بمدينة أوسيم وبسؤالهم قرروا أنه أثناء استقلالهم والمتوفى "توك توك" فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحملون "فرد محلى وأسلحة بيضاء" باستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم ما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم سلاح أبيض "سنجة" - دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة"، وأقر أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفـى قام على إثرها بالاستعانة بالآخرين لإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فـى الواقعة فرد محلى

وفى سياق متصل تستكمل بعد قليل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

جاء بالتحقيقات أن المتهمين انضموا لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.