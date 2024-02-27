وفاة شخص في مشاجرة بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (عاملَين "أحدهما متوفى") ، طرف ثان: (تاجر أسماك ونجله "أحدهما مصاب بجرح قطعى بالوجه") بدائرة المركز لخلافات مالية بينهم تبادل خلالها الطرفين التعدى بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإحداث إصابة المتوفى بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفـى المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بما سبق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.