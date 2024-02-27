أبو طالب: حصولنا علي جائزة أسرع إنترنت موبايل في مصر تتويجا لجهودنا في تقديم أفضل تجربة لعملائنا

على هامش معرض برشلونة الدولي MWC 2024..

أعرب محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، عن سعادته بتكريم المصرية للاتصالات من قبل شركة أوبن سيجنال العالمية المتخصصة في تقييم معايير تجربة المستخدمين لخدمات الهاتف المحمول، ومنحها جائزة أسرع شبكة إنترنت موبايل في مصر.

قال أبو طالب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " دفخور بتكريمنا كأسرع شبكة إنترنت موبايل في مصر، تكريمنا النهاردة من شركة "أوبن سجنال العالمية" في مؤتمر برشلونة MWC العالمي، وحصولنا على جائزة أسرع مقدم خدمات إنترنت موبايل في مصر، بيعكس رؤيتنا واستراتيجيتنا أن العميل دايما على رأس أولوياتنا وتتويج لجهودنا المستمرة في تقديم أفضل تجربة لعملائنا الأعزاء، شكراً لثقتكم فينا".

كرمت شركة أوبن سيجنال العالمية المتخصصة في تقييم معايير تجربة المستخدمين لخدمات الهاتف المحمول بتكريم الشركة المصرية للاتصالات "WE" في احتفالية أقامتها على هامش معرض برشلونة الدولي لشبكات الهواتف المحمولة والذي يعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير2024، ومنحتها جائزة أسرع شبكة إنترنت موبايل في مصر.



استطاعت شبكة المصرية للاتصالات أن تتصدر مشغلي الاتصالات في مصر في فئات الـ"Video Streaming" وال"Live video streaming" والـ "Gaming" والـ " Quality consistency" بما يؤكد على اهتمام الشركة المصرية للاتصالات بتوفير أفضل تجربة للعميل، وتزويده بأعلى مستوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات في مصر، وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت أوائل هذا العام على ترخيص تقديم خدمات الجيل الخامس، لتصبح أول شبكة اتصالات في مصر تقدم هذه الخدمات لعملائها تأكيداً على ريادتها لسوق الاتصالات المصري كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

تتيح خدمات "WE" للإنترنت تجربة فريدة لعملائها في استخدام منصات الفيديو والالعاب المختلفة بسرعات عالية، ما يجعل تجربة المستخدم ذات درجة عالية من الجودة والكفاءة، كما تتيح خدمات الموبايل إنترنت سرعات عالية في تحميل ورفع الملفات مختلفة الحجم من وإلى شبكة الإنترنت بما يواكب متطلبات العملاء في الحصول على أفضل جودة وثبا وسرعة.