محافظ شمال سيناء ورئيس بحوث الصحراء يتفقدان أعمال التنمية الزراعية

قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بتفقد مشروع التجمعات الزراعية بوسط سيناء تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الزراعية التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن المسار التنموي المتكامل بسيناء.

خدمة المزارعين والمنتفعين

وصرح محافظ شمال سيناء خلال الجولة بأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل علي خدمة المزارعين والمنتفعين من هذه المشروعات لاسيما في التجمعات الزراعية الجديدة وأكد شوشة أن الدولة المصرية عازمة علي مواصلة توفير عناصر الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

وأكد محافظ شمال سيناء أثناء الجولة أن كافة أجهزة المحافظة تم تسخيرها لخدمة هذا المشروع القومي المهم، ومن جانبه أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أهمية المشروعات القومية الزراعية في سيناء واستعرض أهم المشروعات الزراعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسيناء ولعل أبرزها مراكز الخدمات التنموية الزراعية والتي تخدم التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها.

كما أشار "شوقي" إلي أن مركز بحوث الصحراء بفضل دعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يقدم كافة الخدمات التنموية الزراعية لجميع المنتفعين من أبناء سيناء والتجمعات الزراعية.

وصرح بأن مركز بحوث الصحراء يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدورة التنموي في ربوع سيناء الحبيبة من خلال محطاته البحثية.



وأضاف أن المركز يمتلك 5 محطات بحثية بشمال ووسط وجنوب سيناء علاوة علي ثلاث مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل جميعها لخدمة التنمية الزراعية بسيناء.

وأثناء الجولة تفقد المحافظ والوفد المرافق له من القيادات التنفيذية مركز الخدمات المتكاملة بالنثيلة حيث استمع من رئيس مركز بحوث الصحراء لشرح مفصل عن مكونات المركز الذي يعد مركز إشعاع تنموي زراعي بوسط سيناء.

وقال شوقي إن هذا المركز من ضمن ثلاث مراكز تنموية تم إنشاؤها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنيه وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما أكد أن المراكز التنموية ستحقق رؤية الوزارة لها من خلال بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا وقد تم توجيه الشكر لقوات شرق القناة والشعبة الهندسية التي أشرفت على تنفيذ هذه المراكز كما تمت الإشادة بالدور التنموي الذي تقوم به القيادة لخدمة التنمية الزراعية بسيناء بصفة عامة ودفع العمل بمشروع التجمعات الزراعية بصفة خاصة.



هذا وقد تخللت الزيارة لقاء جماهيري مع المنتفعين من تجمع النثيلة الذي يعد من أكبر التجمعات الزراعية بوسط سيناء وتم الاستماع لأهم التحديات التي تواجه المنتفعين من هذا المشروع كما قام المحافظ ورئيس مركز بحوث الصحراء بتفقد تجمع النثيلة الزراعي وتجمع أبو رصاصة كما تم تفقد الزراعات التي تمت بهذه التجمعات وفي نهاية الجولة التي شارك فيها العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة تم تسليم المزارعين 20 ألف شتلة زيتون سيتم زراعتها بالتجمع كدعم مقدم من الدولة للمزارعين.