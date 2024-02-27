خطوة عالمية جديدة للنجمة الشهيرة نورة فتحي

وقعت النجمة العالمية، المتعددة المواهب نورة فتحي، والتي اجتذبت موسيقاها ملايين المعجبين ومليارات المشاهدات والإستماعات، عقدًا جديدًا مع Warner Music Group (Nasdaq: WMG ، وهو أول إتفاق لها مع شركة تسجيلات عالمية كبرى، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مسيرة نورة فتحي الموسيقية العالمية، عبر العمل مع فرق في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، وتوسيع قاعدة معجبيها من خلال مجموعة من المشاريع والإصدارات المثيرة، وستبقى نورا على تعاون مع T-Series، شركة الموسيقى الهندية واستوديو الأفلام، لمشاريعها في بوليوود.

نبذة عن نورة فتحي ومسيرتها من الهند إلى العالمية

ولدت نورة المقيمة في الهند في تورنتو- كندا لعائلة ذات أصول مغربية، وانطلقت بمسيرتها الفنية لأول مرة كممثلة في بوليوود، وأظهرت تنوعاً فنياً من خلال الظهور في الأفلام الهندية والتيلجو والتاميلية والمالايالامية، وتتقن العديد من اللغات الأخرى، بما في ذلك اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وقد نجحت في بناء قاعدة جماهيرية متنوعة وشغوفة في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 46 مليون متابع على Instagram و21 مليون على فيسبوك، في حين حققت أغانيها أكثر من 1.2 مليار استماع وأكثر من 5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

وفي عام 2018، ظهرت في فيلم Satyameva Jayate ، الذي أدت فيه نسخة من أغنية بوليوود الكلاسيكية "Dilbar"، والتي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة على يوتيوب في أول 24 ساعة من إصدارها، وهي أول أغنية على يوتيوب تحقق هذه الأرقام على المنصة، ثم قامت بعد ذلك بتسجيل وغناء نسخة عربية من الأغنية بالتعاون مع فرقة الفناير المغربية الشهيرة، مما فتح لها أفق جديدة واستحوذت بالتالي على جمهور واسع في جميع أنحاء العالم العربي.

وأصبحت أول فنانة عربية أفريقية تصل إلى مليار مشاهدة لفيديو موسيقي واحد على موقع يوتيوب.

تشمل مشاريع نورة الأخرى في الموسيقى العالمية تعاونًا ملحوظًا مع فنانين مثل المغني وكاتب الأغاني التنزاني Rayvanny لأغنية الأفروبوب "Pepeta"، وكذلك المغني البريطاني Zack Knight لأغنية البوب "Dirty Little Secret" كما أصدرت أيضًا أغانٍ منفردة، مثل "I'm Bossy"، بينما حصدت أغاني أفلامها البوليودية إجمالي 5 مليارات مشاهدة على موقع يوتيوب، مثل: "Saki Saki"،"Garmi"، "Dance Meri Rani"، "Dance Meri Rani". Manike،Kusu Kusu، وغيرها.

وتألقت نورة على المسرح العالمي في فعاليات مرموقة، بما في ذلك الحفل التاريخي مع Fnaire في أولمبيا باريس عام 2020، وأدائها في الساحة العالمية لمعرض إكسبو 2020 في دبي. وأضافت مشاركتها في الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعدًا جديدًا لمسيرتها المهنية، حيث شاركت المسرح مع فنانين عالميين مشهورين وأسرت المشجعين بحركاتها الراقصة، حيث غنت أغنية "Light the Sky"، نشيد الكأس الرسمية.

كما انتقلت مسيرتها السينمائية أيضًا من نجاح إلى نجاح، وتم إطلاق فيلمها الجديد Crakk - Jeetegaa Toh Jiyegaa منذ أيام، وهو فيلم باللغة الهندية، يُوصف بأنه أول فيلم extreme sports action ضخم في الهند.

وقالت نورة فتحي: لقد استمتعت بنجاح كبير في مسيرتي حتى الآن، ولكن هذا التعاقد هو خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتي الموسيقية، وفصل جديد في مسيرتي الدولية، طموحي هو أن أصبح نجمة وعازفة موسيقى عالمية، وأتواصل مع المعجبين في جميع أنحاء العالم أريد استخدام موهبتي الثقافية المتنوعة لتأليف موسيقى ورقصات تجمع الكل معًا، أنا متحمسة للعمل مع Warner Music للاستفادة من تجربتهم وخبراتهم لمساعدتي في تحقيق هذا الهدف.

وقال Robert Kyncl ، الرئيس التنفيذي لوارنر ميوزيك: نورة موهبة غير عادية، ومؤدية شغوفة، ونجمة متعددة الثقافات، وتعكس موسيقاها التنوع الغني لموهبتها، إن شغفها وطموحها معديان، ونحن متحمسون لمساعدتها في الوصول إلى جماهير وأماكن ومستويات جديدة في جميع أنحاء العالم.

واختتم Alfonso Perez-Soto ، رئيس الأسواق الناشئة في Warner Music، قائلاً: لقد أذهلتني قوة نورة في عالم النجومية. إنها تتمتع بالقدرة الإبداعية والقدرة المطلقة على التحمل التي تحتاجها لتصبح واحدة من أكبر الفنانين في العالم، لا يمكننا الإنتظار حتى نضع الموارد العالمية ل Warner Music تحت تصرفها لتبدأ هي بالفصل التالي من مسيرتها الموسيقية .