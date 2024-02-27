تحرير 33 محضر مخالفة بمركز المحلة ورفع 270 طن قمامة

أكد اليوم اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم اليوم تنفيذ حملات نظافة صباحية بمركز المحلة بالتنسيق مع المهندس محمد السباعي و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية، والتى أسفرت اليوم عن رفع 270 طن قمامة تمت بواسطة معدات الوحدات المحلية و متعهدى جمع القمامة بقرى مركز المحلة

وأضاف أن حملات النظافة شهدت مدخل القرية والمصالح الحكومية بمحلة حسن و والمجمع الحكومي وأرض رضوان و طريق بطينه / بشبيش و مدخل قرية القيصرية بمحلة أبو على و أمام مستشفى بشبيش العمومى نطاق بشبيش و طريق الهيلتون بصفط تراب و مجمع المصالح الحكومية بالهياتم و المصرف المغطى و أمام محطه صرف كفر العبايدة وطريق الجابرية / المحلة وعزبه المغازي بالجابرية و حول المدارس والهيئات الحكومية ومدخل المعتمدية / الجابرية نطاق المعتمدية و شملت كذلك الأعمال الطريق الدائرى بداية من منطقة العلو حتى قرية محلة أبو على و كذلك طريق المحلة / طنطا بمشاركة معدات العديد من الوحدات المحلية

وتضمنت الأعمال موقف السيارات و الشوارع الرئيسية بدمرو و مدخل عزبة توما بميت الليت و طريق المحلة / دمرو بمحلة حسن و قري السجاعية و دنوشر بالعامرية و طريق نمرة / البنوان بنطاق نمرة البصل و طريق كفر البسطويسي بالشهيدى و أماكن تجمع القمامة بسامول

يذكر أنه يتم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بجانب حملات النظافة لرفع جميع الإشغالات الموجودة بمداخل القرى و الطرق الرئيسية و أمام المدارس و المصالح الحكومية و كذلك متابعة قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق و أسفرت الحملات عن تحرير 33 محضر متنوع منهم 11 محضر غلق لمحلات و ورش و كافتيريات لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية و 14 محاضر نظافة و 6 محضر اشغال و 2 محضر بيئة