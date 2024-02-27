أستاذ الصحة العامة: قضاء أوقات طويلة على ألعاب الفيديو يخلق شخصية انطوائية

حذر الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، من خطورة الجلوس لفترات طويلة على ألعاب الفيديو، كونها تضر حاسة السمع بصورة كبيرة، قائلا إنه يجب توجيه الأبناء ومتابعتهم وتحديد ساعات الجلوس على تلك الألعاب، لافتًا إلى أن استجابة الأطفال لتعليمات الأباء والأمهات تكون أسهل من المراهقين الذين يتعمدون العند بمخالفة التوجيهات.

استخدام الأسلوب التحفيزي عند التعامل مع الأبناء

وأضاف «حتة»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجب على الأباء والأمهات إشراك أبنائهم في الموضوعات المختلفة والتفاصيل اليومية، إلى جانب قضاء أوقات رفاهية وغيرها معهم، فضلا عن استخدام الأسلوب التحفيزي عند التعامل مع الأبناء خاصة المراهقين منهم، فمثلا: «لو أنت قللت من عدد ساعات ساعات الجلوس على ألعاب الفيديو، هجيبلك كذا أو هطلعك رحلة كذا، وغيره من الأمور».

قضاء أوقات طويلة على ألعاب الفيديو يخلق شخصية مهزوزة

وتابع، أن قضاء أوقات طويلة على ألعاب الفيديو يخلق شخصية مهزوزة ومتوترة وانطوائية وغير اجتماعية وغير قادرة على إتخاذ قرارا، وهذه مشكلة كبيرة في الأجيال القادمة، قائلا: «التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية تلازم الشخص طوال مراحل حياته المختلفة سواء ثانوي أو جامعة أو غيره، فيصبح لا يحب التعامل مع الجماعة، وتنفيذ كل أموره بنفسه ومنطوي».