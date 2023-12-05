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مصير رهائن الاحتلال بعد إغراق أنفاق غزة.. محلل إسرائيلي يكشف (شاهد)
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير الإعلام بجامعة خضوري: إسرائيل انكشفت وتستخدم ألعاب الفيديو في حرب غزة

رئيس قسم الإعلام
رئيس قسم الإعلام

كشفت الدكتورة ولاء بطاط، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة خضوري وباحثة في قضايا وحقوق الطفل، عن أن إسرائيل لجأت إلى ألعاب الفيديو في حربها على غزة وتدفع مبالغ هائلة في هذا الإطار، منوهة بأن إسرائيل تقوم بهذا دائمًا وتعتمد على التضليل طيلة السنوات الماضية.

إسرائيل لجأت إلى ألعاب الفيديو 

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وأكدت خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قائمة على التضليل، أن إسرائيل رأت أن وسائل التواصل الاجتماعي تسير باتجاه نشر الأخبار بشكل متدفق لعامة الناس وللعالم أجمع، فهنا أصبح دور المؤسسات الإعلامية التي كانت تعتمد عليها إسرائيل هي محصورة في مكان معين، وخاصة أن المعلومات والحقائق باتت تصل إلى الجميع.

 

وأوضحت أن هذه الخطوة الأولى التي قامت بها إسرائيل بالاجتماع بالمؤثرين الإسرائيليين والمؤثرين حول العالم، وقامت بعروض هائلة مالية مقابل نشر روايات كاذبة وتضليل الأخبار وتشويه الحقيقة.

إسرائيل انكشفت

وأشارت إلى أن هناك صورًا وأشكال كثيرة وصلتنا من خلال مؤثرين ممن رفضوا العروض المقدمة إليهم من قبل إسرائيل، موضحًا أن إسرائيل كانت دائمًا تلعب اللعبة بشكل جيد إعلاميًا وعلى مدار عقود، مضيفًا: "ما تابعنا كيف كانت تستمد قوتها من مواقف القنوات الغربية التي كانت تساندها من خلال التأثير على الرأي العام الدولي الأجنبي، إذ كانت تقوم بتضليل الرواية وتقديمها بشكل مضلل والحقائق مغيبة بالكامل، ولذلك نرى التأثير بكامله لصالح إسرائيل".

 الاحتلال الإسرائيلي قائمة على التضليل

وشددت على أنه اليوم بعد أن تدفقت المعلومات الكبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الجميع يشارك الحقائق التي تحدث في غزة، يتم كشف المعلومات والصور والفيديوهات المضللة من خلال الوسائل المتاحة وبرامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وبات كل شيء يكشف، موضحة أن هناك الكثير من الفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرًا حاولت تضليل بعض الحقائق وتقديم بعض الصور والروايات بشكل مضلل.

واختتمت: “إسرائيل انكشفت فيها الأصوات وفبركة الصور وبعض الصور التي أدرجت ونشرت على أنها في فلسطين هي ليست في فلسطين، واليوم البرامج التقنية تكشف ما تمارسه إسرائيل من تضليل مستمر”.

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