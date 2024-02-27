الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مركبات للقوات الأوكرانية على نهر دنيبر

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبات مدرعة ومواقع للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، ولا يسمح مشغلو الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالعبور إلى الضفة اليسرى في منطقة كرينوك.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "يكشف مشغلو الطائرات المسيرة العسكرية الروسية عن موقع معدات وأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، ويدمرون الأهداف بضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية، ما يمنع العدو من الاستعداد والعبور إلى الجزر والضفة اليسرى في منطقة كرينوك.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن العمل على تطهير أراضي قرية كرينكي في مقاطعة خيرسون على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قد اكتمل، وكان هناك أربعة ألوية من قوات المشاة الأوكرانية هناك، وكانت مهمتها الوصول إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.