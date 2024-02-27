البحرية الأوكرانية: روسيا بات اليوم لديها سفينة حربية واحدة في البحر الأسود

كشفت القوات البحرية الأوكرانية أن روسيا بات اليوم لديها سفينة حربية واحدة في البحر الأسود، بينما لا توجد قاذفات صواريخ.

وذكرت البحرية الأوكرانية في بيان اليوم، الثلاثاء /أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه توجد سفينة معادية واحدة في بحر آزوف، ولا توجد حاملات صواريخ ..مضيفة "توجد سفينتان روسيتان في البحر الأبيض المتوسط، ولا تحمل أي منهما حاملات طائرات كاليبر".

وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت أنها خلال العام الماضي دمرت ست سفن تابعة للبحرية الروسية وألحقت أضرارا بخمس سفن في البحر الأسود.