الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرية الأوكرانية: روسيا بات اليوم لديها سفينة حربية واحدة في البحر الأسود

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت القوات البحرية الأوكرانية أن روسيا بات اليوم لديها سفينة حربية واحدة في البحر الأسود، بينما لا توجد قاذفات صواريخ.

txt

زيلينسكي يوجه رسالة لترامب بشأن دعم أوكرانيا

txt

الكرملين يتحدث عن عمل الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا

وذكرت البحرية الأوكرانية في بيان اليوم، الثلاثاء /أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه توجد سفينة معادية واحدة في بحر آزوف، ولا توجد حاملات صواريخ ..مضيفة "توجد سفينتان روسيتان في البحر الأبيض المتوسط، ولا تحمل أي منهما حاملات طائرات كاليبر".

وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت أنها خلال العام الماضي دمرت ست سفن تابعة للبحرية الروسية وألحقت أضرارا بخمس سفن في البحر الأسود.

مواد متعلقة

اقتصادي: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات

منعطف جديد بمسار الحرب الروسية الأوكرانية

القوات الأوكرانية تنسحب من لاستوشكينو غرب أفدييفكا

خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مركز ربح لشركات السلاح الأمريكية (شاهد)

الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.. عقوبات ساحقة تنتظر موسكو (شاهد)
الجريدة الورقية