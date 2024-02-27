تداول 18 ألف طن و1072 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1072 شاحنة بضائع و97 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و489 شاحنة بضائع و82 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و583 شاحنة بضائع، و15 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 ومغادرة السفينة دليلة، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت الميناء ثلاث سفن وهي امل وبوسيدون اكسبريس والحرية 1، كما تم تداول 2345 طن بضائع عامةومتنوعة و440 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج و كوين نفرتيتى وآور وآيلة. و يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة LARUS وعلي متنها 4000 طن دقيق، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكبا بموانيها.



يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 646الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.



وشهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .







