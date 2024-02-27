كيفية استخراج قيد عائلي أونلاين.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كافة التفاصيل عن استخراج القيد العائلي بشكل إلكتروني، وهو ما تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين في إطار ميكنة الخدمات الإلكترونية، وتيسيرًا عليهم.

كيفية استخراج قيد عائلي أونلاين

الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا

يجب اختيار أيقونة خدمات الأحوال المدنية.

إنشاء حساب جديد في حالة الدخول لأول مرة.

اختيار استخراج قيد عائلي.

إدخال البيانات المطلوبة منك لاستخراج القيد العائلي نجاح.

المستندات المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

صورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين.