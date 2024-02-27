الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج قيد عائلي أونلاين

قيد عائلي
قيد عائلي

كيفية استخراج  قيد عائلي أونلاين.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كافة التفاصيل عن استخراج القيد العائلي بشكل إلكتروني، وهو ما تقدمه وزارة الداخلية  للمواطنين في إطار  ميكنة الخدمات الإلكترونية، وتيسيرًا عليهم. 

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خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2024 أون لاين

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خطوات استخراج قيد عائلي 2024 اون لاين

كيفية استخراج  قيد عائلي أونلاين

الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا

يجب اختيار أيقونة خدمات الأحوال المدنية.

إنشاء حساب جديد في حالة الدخول لأول مرة.

اختيار استخراج قيد عائلي.

إدخال البيانات المطلوبة منك لاستخراج القيد العائلي نجاح.

المستندات المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب
صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

صورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين.

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الجريدة الورقية