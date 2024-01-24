خطوات استخراج قيد عائلي 2024 اون لاين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة استخراج قيد عائلي ، لذلك أتاحت وزارة الداخلية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو من خلال السجلات المدنية.
استخراج قيد عائلي بالموبيل..
- يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.
- يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين آخر حالة اجتماعية حالية.
- يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)
- يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).
- أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.
- في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.
- في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.
- في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.
استخراج قيد عائلي 2024
من أقرب سجل مدني تابع لمكان سكن المواطنين.
- الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي
- الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة
- وثيقة الزواج الخاصة بزوجته أو زوجاته وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم
- توافر شهادة ميلاد للأبناء
- صور شهادة الوفاة للمتوفين من هذه الأسرة
- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب الخدمة
- شراء نموذج 40
- صورة من بطاقة الرقم القومي
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خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين..
ويمكن للراغبين في الحصول على قيد عائلي أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل ما يلي:-
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية
- الضغط على تسجيل الدخول، و كلمة المرور.
- اختيار خدمات السجل المدني، ومن خلالها إصدار قيد عائلي مميكن
- تحديد علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».
- إدخال البيانات المطلوبة، الاسم الرباعي، واسم الأم، و الرقم القومي.
- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة. بتحديد نظام الدفع إذا كان عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.
- تحديد مكان استلام القيد العائلي.
سعر استخراج القيد العائلي أولاين..
سعر استخراج القيد العائلي هو 64 جنيها، في حالة طلبه إلكترونيا ويضاف عليه 12 جنيها خدمة توصيل للمنزل
بالإضافة إلى 2-4 جنيهات خدمة التحصيل الإلكتروني، ليصبح المبلغ بالكامل 78.4 جنيه
عند استخراجه من السجل المدني تبلغ قيمة الرسوم 30 جنيها فقط