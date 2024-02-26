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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين يتحدث عن عمل الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدأت في القيام بعمل نشط في أوكرانيا وتجنيد أشخاص هناك للقيام بأنشطة تخريبية لاحقة في روسيا، حتى قبل عام 2014.

وقال بيسكوف: "بدأت وكالة المخابرات المركزية وغيرها من الوكالات ذات الصلة في الولايات المتحدة العمل بنشاط في أوكرانيا حتى قبل عام 2014، وبدأت في تجنيد الأشخاص وإعدادهم للعمل التخريبي ضد بلدنا. وهذا معروف جيدًا. كما نعلم بعمل ما يسمى بالمستشارين الأمريكيين، ومعظمهم من الإدارات، وينتمون على وجه التحديد إلى وكالة المخابرات المركزية. وحتى قبل عام 2014، كانوا يشغلون وظائف في مبنى الإدارة الرئاسية في أوكرانيا. وهذا ليس سرا على أحد".

وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية عن مواقع القوات الروسية، لضربها بالصواريخ.

وقالت: "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، هنا لا يجب أن نقتصر على وكالة المخابرات المركزية فقط، التي قدمت الإحداثيات والبيانات إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ ضربات، مرة أخرى باستخدام أسلحة الناتو".

 

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