استقرار أسعار الذهب في بدء تعاملات اليوم
شهدت أسعار الذهب في بدء تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارا، وذلك بعد أن ارتفعت بشكل مفاجيء في نهاية التعاملات بنحو 190 جنيها.
وإليكم سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 2024:
سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء:
وصل إلى 3600 جنيه بيع للمستهلك.
سجل حوالي 3488 جنيها شراء من المستهلك.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء:
تداول عند 3150 جنيها بيع للمستهلك.
وصل إلي 3050 جنيها شراء من المستهلك.
سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء:
سجل نحو 2700 جنيه بيع للمستهلك.
بلغ حوالي 2612 جنيها شراء من المستهلك.
سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء:
استقر عند 2100 جنيه بيع للمستهلك.
وصل إلى 2025 جنيها شراء من المستهلك.
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء:
استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عند 25200 جنيه، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 24400 جنيه.