اليوم.. استكمال محاكمة صاحب ورشة أنهى حياة عامل في الشرقية

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، محاكمة صاحب ورشة ميكانيكا سيارات في واقعة اتهامه بإنهاء حياة عامل بسبب خلافات الجيرة، وستكون جلسة اليوم مُخصصة للمرافعة ومناقشة شهود الإثبات.

اقرأ أيضاً: أم تنهال بالضرب على طفلتها حتى الأنفاس الأخيرة.. تفاصيل صادمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت في وقتٍ سابق مستور . ا - 37 عاماً، مقيم بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم، صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية رقم 8552 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 3085 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

وجاءت الإحالة على ضوء اتهام الجاني بإنهاء حياة المجني عليه الذي كان يقيم بذات الناحية بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة.

وأكدت التحقيقات أن المُتهم قام بإنهاء حياة المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، ومعايرة المتهم للمجني عليه بعدم الإنجاب.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكم إدانة زوج مُتهم بتهديد زوجته وتشويه سمعتها.

وشلمت قائمة اتهامات النيابة للمُتهم أنه قام بتهديد زوجته المجني عليها شيماء.أ كتابةً بإفشاء أموراً مخدشة.

وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.

وقام أيضاً بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لزوجته بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حيث التقطت في مكانٍ خاص وفي غير علانية على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت قائمة الاتهامات أيضاً تُهماً بإذاعة الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها بالوسيلة محل الاتهام السابق بغير رضاء المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقام المُتهم في هذا الشأن باستخدام حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتس آب) بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضع الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم شيماء.أ وأحمد.ز وأدهم.م بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

وقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم مجدي.س بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتهمة الأولى والخامسة والسادسة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وقضت المحكمة ببراءة المُتهم مما أسند إليه في التهمة الثانية والثالثة والرابعة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.