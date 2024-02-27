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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة مودرن فيوتشر تصل القاهرة بعد مواجهة سوبر سبورت

بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر

وصلت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من جنوب أفريقيا بعد رحلة سفر طويلة وشاقة إستمرت لأكثر من ١٧ ساعة.

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تامر مصطفى يعلق على تعادل مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت

وتعادل أول أمس الأحد فريق مودرن فيوتشر مع فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي بهدف لكل الفريق على ملعب بيتر موكابا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواصل فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فريق سموحة بالدوري بعد غد الخميس ضمن منافسات الأسبوع ال١٤ من المسابقة المحلية على ملعب استاد الإسكندرية، على أن يخوض مباراة حسم التأهل للدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد المقبل أمام الهلال الليبي بالقاهرة في ختام جولات المجموعة.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد ٨ نقاط في المجموعة الأولى التي تضم إتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد ١٠ نقاط والهلال الليبي في المركز الثالث برصيد ٦ نقاط بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب افريقي ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط.

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