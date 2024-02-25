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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تامر مصطفى يعلق على تعادل مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت

تامر مصطفى، مدرب
تامر مصطفى، مدرب فيوتشر

عبر تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن رضاه عن التعادل أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية بهدف لكل فريق.

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وقال تامر مصطفى خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: سعيد جدا بالنتيجة والأداء، واجهنا فريق جيد يمتلك عناصر مميزة، واجهنا ظروف صعبة، سفر لمدة طويلة جداً فضلاً عن المناخ المختلف عن مصر، ولكن في النهاية قدمنا مردود وأداء جيدين، وأظهرنا شخصية مختلفة.

وأضاف مدرب فيوتشر تصريحاته: سعيد بالنقطة التي حصلنا عليها في ظل تلك الظروف، لم نتأهل بعد، هناك مباراة بين الهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري نتيجتها سوف تحسم التأهل.

وتابع: القادم بالتأكيد سيكون أصعب في حالة التأهل وسيكون له إستعداد مختلف.

وبسؤاله عن المواجهة الأولى مع نفس الفريق أكد أنه لن يستطيع المقارنة بين المواجهتين لأنه لم يكن مع الفريق في ذلك الوقت.

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