حورية فرغلي تكشف مفاجأة لجمهورها: حلم حياتي يتحقق

شوقت الفنانة حورية فرغلي متابعيها، بحدوث مفاجأة سارة لها، بحسب ما أعلنت في منشور لها اليوم الثلاثاء.

وشاركت الفنانة حورية فرغلي صورة عبر حسابها بـ"إنستغرام"، وقالت في تعليقها: "سبب سعادتي.. غدا تعرفون مفاجأة دخلت إلى حياتي.. أنا أسعد إنسانة".

وختمت الفنانة المصرية: "حمدا لله.. حلم حياتي يتحقق".

وتفاعل عدد واسع من متابعي "حورية" عبر "إنستغرام"، فأعرب بعضهم عن سعادتهم بما أخبرتهم به، فيما نصحها آخرون بكتمان الأمر وتلاوة القرآن حتى تتم المفاجأة على خير.

وتعددت الأمنيات التي أفصحت عنها الفنانة حورية فرغلي على مدار السنوات الماضية، وتركزت أغلبها حول تكوين أسرة، وتجسيد عدد من الشخصيات التاريخية، وإعادة تقديم أعمال فنية سبق أن حققت نجاحا.