اتجاه داخل اتحاد الكرة لتحديد المشاركين إفريقيًا بعد نهاية الدور الأول

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن اتحاد الكرة يتجه للجوء إلى تحديد المشاركين في البطولة الأفريقية بعد نهاية الدور الأول.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الكاف يطالب بتحديد المشاركين في إفريقيا، بالإضافة إلى ضغط المباريات وتأخر حسم الدوري المصري، سيكون الاتجاه لتحديد المشاركين بعد نهاية الدور الأول للدوري".



وشهد ترتيب الدوري المصري الممتاز مفاجأة كبيرة بعد فوز إنبي على زد، حيث نجح الفريق البترولي في تصدر المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة.

بينما جاء زد في وصافة ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، عقب لعبه 13 مباراة، ولديه مباراة أقل من إنبي.

بينما حل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، لكنه لعب 10 مباريات فقط، من أصل 14 مباراة.

وتشهد مسابقة الدوري المصري الممتاز العديد من المؤجلات، حيث لم يلعب الأهلي سوي 6 مباريات من أصل 14 لقاء، فيما لعب الزمالك 9 مباريات.