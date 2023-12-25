أيمن الرمادي مهاجما محمد معروف: كل القرارات لمصلحة الأهلي.. وأطالب بتحقيق العدالة

أبدي أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا غضبه الشديد بسبب قرارات الحكم محمد معروف الذي قاد مباراة فريقه اليوم أمام الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

إقرأ أيضًا..

وقال الرمادي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: " تعرضنا للضغوطات بسبب الحكم ، وطول اللقاء لم نجد اي نوع من أنواع العدالة من محمد معروض وذلك ظهر بشكل واضح في طريقة حديثه مع اللاعبين ".

وأضاف مدرب سيراميكا كليوباترا: " هذة الضغوطات أثرت على أداء اللاعبين وأطالب بمزيد من العدالة ".

وأتم حديثه قائلا: "لم أقل إن التحكيم هو السبب الرئيسي في خسارة المباراة أمام ولكن كل القرارات كانت لمصلحه المنافس وأطلب بتحقيق العدالة وهذا أمر واضح ".

الأهلي يصعد لنهائي كأس السوبر المصري

سجل هدف فوز الاهلى أمام سيراميكا كليوباترا جوستيك أرثر مدافع الأخير في الدقيقة 4+ 90'، ليصعد الأحمر لنهائي البطولة لملاقاة مودرن فيوتشر الذى أقصى نظيره بيراميدز بركلات الترجيح.

وصف الهدف..

شهدت الدقيقة 94 من عمر المباراة خوض إمام عاشور مشوارا عندما مر بشكل رائع من جهة اليسار والدخول لمنطقة جزاء سيراميكا ثم مرر عرضية ارضية ردت من القائم الأيمن فحاول جوستيك أرثر إبعادها ولكنه اسكنها مرماه بالخطأ.







