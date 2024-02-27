أسعار الفراخ البيضاء انخفضت.. المنتج بالمزرعة لا يكسب 10 جنيه بالكيلو

كشف الدكتور محمد أحمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن، عن انخفاض أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه رغم أن هذا الانخفاض أثر على أرباح المنتجين ولا يحققوا الربحية المطلوبة لهم ولكنهم يساهمون للحد من الغلاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إن أسعار الفراخ انخفضت الأيام الماضية وسعر الفراخ البيضاء من المزرعة وصل إلى ما بين 82 إلى 85 جنيهًا للفراخ البيضاء وحسب مسافة المزرعة.

وتابع: الأسعار انخفضت ولكن بنعاني من مشكلة زيادة الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك ولابد أن تتقلص و90% من الحلقات الوسيطة ماعندهمش بطاقات ضريبية ومحدش بيعرف يوصل لهم وفي سماسرة، والمنتج في المزرعة لا يكسب 10 جنيه في الكيلو بينما الفرد في الحلقات الوسيطة عايز في خمس دقائق يكسب بالعشرة جنيه في الكيلو".

