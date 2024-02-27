تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت جديدة بنهائي كأس مصر وظهور خاص لمورينيو

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مفاجآت ضخمة على هامش مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتي يستضيفها ملعب “الأول بارك” بالرياض يوم 8 مارس المقبل.

وقال تركي آل الشيخ في مداخل عبر فاضئية “ أون تايم سبورتس ”: “ اتفقنا مع الشركة المتحدة على أن يكون هناك بثاً مشتركاً، سيكون هناك 28 كاميرا في أرض الملعب، لكن عدد الكاميرات المستخدة لنقل المباراة سيصل إلى 44 كاميرا ”.

وأضاف: “ سنحصل على إذن الفريقين من أجل تواجد كاميرات على مقاعد البدلاء وداخل غرف خلع الملابس ”.

وأكمل آل الشيخ: “ سيتولى إخراج المواجهة طاقم إخراج إسباني وهو الذي أشرف على إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الأخيرة بين فرنسا والأرجنتين ”.

وفجر تركي آل الشيخ مفاجأة جديدة قائلاً: “ من امنتظر أن يتواجد جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للقاء ”.

وأردف: “ سيحصل الفريق الفائز على 500 ألف دولار بينما رصدنا مكافا’ للفريق الخاسر بقيمة 150 ألف دولار، بجانب 50 ألف دولار قيمة جائزة أفضل لاعب في المباراة ”.

وأتم: “ الهدف من هذا اللقاء توطيد العلاقة المميزة بين البلدين، سنستضيف لبطولة العربية الأقدم بين فريقين يمتلكان تاريخاً كبيراً هما الأهلي والزمالك ”.