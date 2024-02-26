انفراجة حقيقية.. "شعبة السيارات" تكشف عن بشرى بشأن تراجع الأسعار (فيديو)

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن توافر الدولار في البنوك وتمكن التجار من فتح اعتمادات مستندية، سيحقق انتعاشة في سوق السيارات، والعودة من الأسعار الرهيبة التي وصلنا إليها.

وأضاف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية خلال برنامج “أهل مصر” : “مع الوقت والاستقرار وثبات أسعار الدولار وفتح الاعتمادات المستندية سنكون أمام انفراجة حقيقية وانخفاض أسعار السيارات”.

بعض أسعار السيارات انخفضت 200 ألف جنيه

وتابع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية: "الآن هناك انخفاض بأرقام الأوفر برايس بأرقام كبيرة وضخمة.. وبعض أسعار السيارات انخفضت 200 ألف جنيه".

وعن إلغاء الأوفر برايس في مصر، قال: "لو فيه شركات بيطلعها حصص أو كوتة، أو ليها اعتمادات مستندية بسعر البنك، فلن يكون هناك أوفر برايس للسيارات مرة أخرى، ولكن ستكون هناك عمولات بين الوكيل والموزعين.. والأمر يعود للعرض والطلب".