محافظ بني سويف يتفقد سوق السيارات المستعملة لتعظيم الموارد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال التمهيد والتجهيز لقطعة أرض ببياض العرب، بجوار نزلة /مطلع محور عدلي منصور من ناحية الشرق، بهدف إتاحتها كسوق للسيارات المستعملة، ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، وذلك في حضور المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، مؤمن على مسؤول التشغيل للموقع محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب.

وتفقد المحافظ أعمال التمهيد والتسوية التي تمت للمساحة المقرر استغلالها على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية والتي من المقرر أن تستوعب أكثر من 200 سيارة، وذلك ضمن خطة الحافظة وجهودها الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي تشمل النهوض بــ 6 قطاعات اقتصادية أساسية.

وناقش المحافظ مع التنفيذيين المعنيين، بعض التفاصيل الخاصة بالنواحي الإدارية والهندسية المتعلقة بالمداخل والمخارج ،وتسوير الموقع بسياج شجرى ، حيث تقرر أن يكون المدخل من الطريق الشرقي القديم بجوار محطة الوقود، والخروج بحوار المدرسة الخاصة المتاخمة للموقع وصولاً إلى محور عدلي منصور، فيما يجرى حالياً عمل تقسيم وتخطيط للموقع لتنظيم آلية الحركة والتحكم في عملية الدخول والخروج والانتظار، وإجراءات دعم المنطقة ببعض الخدمات والمرافق ومنع العشوائية بمحيط الموقع .

حيث أكد المحافظ على أهمية الاستغلال الأمثل للمنطقة، لاسيما مع موقعها الجغرافي المتميز ،الذي يتقاطع مع الطريق الشرقي القديم والطريق الحر وقربها من المنطقة الصناعية ومطلع ومنزل محور عدلي المنصور ، موجها بالدقة في عملية التخطيط والمرونة لإحداث أي تعديلات يمكن إضافتها بعد إجراء تجربة مبدئية للوقوف على طبيعة الموقف على أرض الواقع للتقييم وتلافي الملاحظات أو السلبيات وصولاً للوضع النهائي للمشروع

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