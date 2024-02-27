الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط مركز تعبئة سكر بالبحيرة لتصرفة في 230طن بالسوق السوداء

مركز تعبئة السكر
مركز تعبئة السكر

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة ، من توجية ضربة قوية للمتلاعبين بقوت الشعب ، حيث تم مركز تعبئة للسكر ، قام بالتصرف في كميات  كبيرة من السكر في السوق السوداء ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإحالة المخالفين للتحقيق .

كانت معلومات قد توافرت أمام المحاسب مجدي لخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ، بقيام أحد مراكز تعبئة السكر الخاص بمبادرة ضد الغلاء ، بالتصرف في كميات كبيرة من السكر في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم تنظيم حملة مكبرة برئاسة سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية ، والسيد الوكيل مدير إدارة تموين كفر الدوار ،والتي توجهت إلي مركز التعيئة ، حيث تبين قيامة بالتصرف في كمية قدرها 230طن سكر ، خاص بمبادرة ضد الغلا ء ، في السوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض علي النيابة العامة .

 

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