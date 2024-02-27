ضبط مركز تعبئة سكر بالبحيرة لتصرفة في 230طن بالسوق السوداء

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة ، من توجية ضربة قوية للمتلاعبين بقوت الشعب ، حيث تم مركز تعبئة للسكر ، قام بالتصرف في كميات كبيرة من السكر في السوق السوداء ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإحالة المخالفين للتحقيق .

كانت معلومات قد توافرت أمام المحاسب مجدي لخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ، بقيام أحد مراكز تعبئة السكر الخاص بمبادرة ضد الغلاء ، بالتصرف في كميات كبيرة من السكر في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم تنظيم حملة مكبرة برئاسة سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية ، والسيد الوكيل مدير إدارة تموين كفر الدوار ،والتي توجهت إلي مركز التعيئة ، حيث تبين قيامة بالتصرف في كمية قدرها 230طن سكر ، خاص بمبادرة ضد الغلا ء ، في السوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض علي النيابة العامة .