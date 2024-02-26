جوجل تتيح ترميز المستندات بملاحظات مكتوبة بخط اليد على أجهزة Android

يحصل محرر مستندات Google على ميزة التعليقات التوضيحية التي تتيح لك ترميز مستنداتك تمامًا كما تفعل باستخدام القلم والورق. مع تحديث اليوم، الذي تم الإعلان عنه في MWC 2024، يمكن لمستخدمي Google Docs على أجهزة Android استخدام الإصبع أو القلم لكتابة الملاحظات وتمييز النص ووضع دوائر حول الكلمات حسب رغبة قلوبهم. تقول جوجل إن الميزة ستعمل على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، لذا فهي تتمتع ببعض الإمكانات الحقيقية لمنح الأجهزة مثل الأجهزة القابلة للطي المزيد من تعزيز الإنتاجية. وينبغي أيضًا أن يوفر طريقة أكثر سلاسة لتوقيع المستندات الرقمية.

سيتمكن مستخدمو Android من الوصول إلى ألوان القلم وأقلام التحديد المتعددة باستخدام أداة التعليقات التوضيحية الجديدة لمحرر مستندات Google، وهي أخبار جيدة لأي شخص يحب ترميز ملاحظاته بالألوان. إذا كانت شعبية أجهزة الكمبيوتر المحمولة الرقمية مثل الأجهزة اللوحية التي تنتجها شركة reMarkable أو جهاز Kindle Scribe من أمازون قد علمتنا أي شيء، فهو أنه على الرغم من سرعة الكتابة، إلا أن الكثير من الأشخاص ما زالوا يفضلون الكتابة باليد عندما يكون ذلك خيارًا. الشيء الوحيد الذي يبدو أن هذا التحديث يفتقده هو القدرة على تحويل الكتابة اليدوية إلى نص، مما يسمح بمهام كتابة أكثر شمولاً. تتقدم Apple بخطوات قليلة في هذا الصدد، حيث تقدم الميزة لمستخدمي Apple Pencil على العديد من تطبيقاتها الإنتاجية الأصلية على iPad، مثل Pages وNumbers.