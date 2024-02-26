شهد طلعة الاقليمي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ، انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت مما ادي الي تعطيل الحركة المرورية .

انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت بمنشأة القناطر

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت أعلي طلعة الإقليمي بنطاق قرية بني سلامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالتنسيق مع رجال الحي والمرور تم التعامل مع البلاغ وتيسير حركة المارة بالطريق العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة

كما قررت النيابة العامة حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب كسر القفل بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل".