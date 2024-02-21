مقتل شخص وإصابة أخر في هجوم روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف بأوكرانيا، مقتل مدني وإصابة أخر في قصف معادي لمنطقة كوبيانسك بالمدينة.

وأضاف المكتب - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم الأربعاء "وفقاً للتحقيق، ففي 21 فبراير 2024، في حوالي الساعة 12:40 ظهراً (بالتوقيت المحلي)، أطلقت القوات المسلحة الروسية قذائف هاون وقذائف مدفعية على قرية إيفانيفكا، مجتمع بتروبافليفكا الإقليمي، مما أدى إلى إصابة مدني يبلغ من العمر 52 عامًا".

وأوضح البيان الأوكراني أنه بعد حوالي ساعة أيضاً قصفت روسيا قرية دفوريتشنا بالمدفعية، مما أدى إلى مقتل مدني يجري حاليا التأكد من هويته.

وأشار إلى أنه في اليوم نفسه قصف الجنود الروس أيضاً قرية فيلخوفاتكا؛ مما أدى إلى تدمير المباني السكنية وإلحاق أضرار بها، ولم تقع إصابات في الهجوم.