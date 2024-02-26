الظهور الأول.. الزنفلي وعبد الواحد في قائمة الأهلي أمام البلدية

شهد قائمة النادي الأهلي لمواجهة بلدية المحلة بالدوري الممتاز، الظهور الأول للثنائي الجدد عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن والحارس الجديد محمود الزنفلي.

كما ضمت القائمة المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي الذي يظهر لأول مرة في قائمة المباريات المحلية، بعد مشاركته في مباراة ميدياما الغاني بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة بالدوري:

حراسة المرمى : محمود الزنفلي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول - عمر كمال عبدالواحد

الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - أفشة - إمام عاشور - مروان عطية - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - تاو - رضا سليم - كريم فؤاد

الهجوم : موديست - وسام أبو علي

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا وخالد عبدالفتاح وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء وكريم الدبيس ومحمود متولي وأحمد عبدالقادر لأسباب فنية، فيما يغيب محمد الشناوي و ياسر ابراهيم و أليو ديانج للإصابة.

ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة في السابعة مساء غدا الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.