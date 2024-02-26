الزاهد وعطالله يؤكدان تراجع أسعار السلع الاستراتيجية والحديد بالاسواق

صرح المهندس محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية وعضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد بأن صفقة "رأس الحكمة" أدت بالفعل إلى هدوء الأسعار بالأسواق بدليل أن هناك سلعًا استراتيجية كثيرة انخفضت أسعارها فور الإعلان عن الصفقة.

وأشار الى ان السوق الموازية للدولار انخفضت أيضا بصورة كبيرة وذلك سيعمل على انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة ولكن المستهلك سيشعر بانخفاضها مع الدورة الاستيرادية الجديدة

ومن جانبه اكد المحاسب عبد الحميد عطالله نائب اول رئيس الغرفة ان هناك موجة من الانخفاضات المتتالية بالنسبة لأسعار السلع الاستراتيجية ومنها الحديد الذى انخفضت أسعاره نحو 5 الاف جنيه من الامس وذلك فور الإعلان عن الصفقة بانها ستوفر الدولار

وأشار إلى أن الطن انخفض من 50 ألفاً الى 45 ألف جنيه خلال يوم واحد وذلك مؤشر على وجود تخفيضات أخرى لان الحديد من السلع المرتبطة دائما بالدولار مثل الذهب.