الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

الزاهد وعطالله يؤكدان تراجع أسعار السلع الاستراتيجية والحديد بالاسواق

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح المهندس محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية وعضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد بأن صفقة "رأس الحكمة" أدت بالفعل إلى هدوء الأسعار بالأسواق بدليل أن هناك سلعًا استراتيجية كثيرة انخفضت أسعارها فور الإعلان عن الصفقة.

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تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية

وأشار الى ان السوق الموازية للدولار انخفضت أيضا بصورة كبيرة وذلك سيعمل على انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة ولكن المستهلك سيشعر بانخفاضها مع الدورة الاستيرادية الجديدة

ومن جانبه اكد المحاسب عبد الحميد عطالله نائب اول رئيس الغرفة ان هناك موجة من الانخفاضات المتتالية بالنسبة لأسعار السلع الاستراتيجية ومنها الحديد الذى انخفضت أسعاره نحو 5 الاف جنيه من الامس وذلك فور الإعلان عن الصفقة بانها ستوفر الدولار

وأشار إلى أن الطن انخفض من 50 ألفاً الى 45 ألف جنيه خلال يوم واحد وذلك مؤشر على وجود تخفيضات أخرى لان الحديد من السلع المرتبطة دائما بالدولار مثل الذهب.

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